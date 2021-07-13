Лукашенко вновь летит на встречу к Путину
Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Как сообщает подконтрольный белорусским властям «Пул первого», стороны «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».
«Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — подчеркнули в телеграмм-канале.
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