Лукашенко вновь летит на встречу к Путину

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщает подконтрольный белорусским властям «Пул первого», стороны «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».

«Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — подчеркнули в телеграмм-канале.

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