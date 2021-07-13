Лукашенко вновь летит на встречу к Путину

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Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщает подконтрольный белорусским властям «Пул первого», стороны «обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику».

«Этот визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов», — подчеркнули в телеграмм-канале.

 

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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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