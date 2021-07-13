Правозащитники: не менее трех человек задержано минувшим днем в связи с протестами

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Не менее трех человек задержано в Минске и регионах 12 июля в связи с протестами, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

В частности, в столице задержаны врач Ольга Марханова и отец десяти детей Руслан Таштимиров (в квартире проведен обыск, жене сообщили, что он задержан сотрудниками КГБ; после допроса отпущен).

В поселке Энергетиков (Дзержинский район, Минская область) задержан 26-летний Максим Шипов. Подробности пока неизвестны.

Также 12 июля стало известно о задержании в минувшую субботу, 10 июля, в Мозыре (Гомельская область) Антона Кощенко. «В его комнате висел национальный флаг. Почти три дня отец Антона не мог найти, где он находится. Когда 12 июля отец написал заявление в прокуратуру, ему сообщили, что Антона Кощенко КГБ отправил в СИЗО-3 в Гомель», — пишут правозащитники.

Известно о проведении за минувший день не менее девяти обысков в Мозыре (уголовное дело по ст. 289 Уголовного кодекса — акт терроризма), Бресте и Минске.

8 июля заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что «в настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц».

В тот же день было задержано не менее 19 человек по всей стране, в том числе представителей медиасферы. Часть из них отпустили спустя 72 часа. 9 июля задержания и обыски продолжились.

Под стражей остаются сотрудники заблокированного властями сайта «Наша ніва» и смежных проектов Егор Мартинович, Андрей Дынько, Андрей Скурко и бухгалтер, оказывающая услуги изданию, Ольга Ракович. Все они подозреваются по делу по ст. 342 УК (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), 12 июля белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

 

 

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Персона: Ольга Марханова Руслан Таштимиров Максим Шипов Антон Кощенко

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