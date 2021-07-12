Российские таможенники задержали 700 тысяч пачек сигарет из Беларуси

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Около 700 тыс. пачек сигарет из Беларуси задержали российские таможенники в рамках работы мобильных групп в Краснинском районе Смоленской области. Табачную продукцию без специальных российских акцизных марок перевозили в грузовике под видом овсяного печенья, сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

Отправителем товара значилась фирма, зарегистрированная в Минске, получателем — смоленская фирма, местом разгрузки — Москва.

В ходе осмотра было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находятся коробки с табачной продукцией без российских акцизных марок, документы на транспортировку сигарет водитель не предоставил. Автомобиль с грузом задержали и поместили на склад для досмотра.

Кроме того, таможенники выявили, что транспортное средство двигалось с подложным государственным регистрационным знаком на тягаче.

Вызванные таможенниками сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя протокол.
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Тэги: контрабанда сигарет

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