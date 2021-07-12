Норвегия присоединилась к секторальным санкциям ЕС против режима Лукашенко

О присоединении к секторальным санкциям Евросоюза против белорусских властей заявило 12 июля правительство Норвегии.

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«Сегодня Норвегия присоединилась к новым секторальным санкциям ЕС против Беларуси в ответ на серьезные нарушения прав человека, совершаемые властями страны», — сказала министр иностранных дел Ине Эриксен-Сёрейде.

В правительственном пресс-релизе отмечается ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси из-за ареста активистов оппозиции, преследования правозащитников и попыток заставить замолчать независимые СМИ.

По словам Эриксен-Сёрейде, секторальные санкции демонстрируют решимость Норвегии и ее европейских партнеров жестко реагировать на нарушения прав человека в Беларуси. Режим должен освободить политзаключенных и начать диалог с демократическими силами, а не продолжать провальную политику, считает глава внешнеполитического ведомства.

6 июля стало известно, что не входящие в Евросоюз Норвегия, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Лихтенштейн присоединились к четвертому пакету санкций ЕС в отношении белорусских властей (одобрены 21 июня). В санкционный список попало 78 физических и восемь юридических лиц.

30 июня белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в разговоре с Эриксен-Сёрейде призвала Норвегию поддержать четвертый и секторальный пакеты санкций ЕС.

Секторальные санкции, одобренные 24 июня, стали ответом Евросоюза на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на его борту журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Согласно документу вводится запрет на прямую или опосредованную продажу, поставку, передачу и экспорт целого спектра оборудования, технологий и программного обеспечения любому физическому или юридическому лицу, предприятию или учреждению в Беларуси либо для использования в Беларуси. Запрещено также напрямую или опосредовано предоставлять применительно к ним техническую, финансовую помощь либо посреднические услуги в целях их установки, производства, обслуживания, ввода в эксплуатацию и использования или обновления.

Это касается оборудования для глубокой фильтрации трафика, перехвата данных по сети, мониторинга радиочастот, создания преднамеренных помех, дистанционного влияния, распознавания и обработки голоса, криптоанализа, перехвата и отслеживания номеров мобильного абонента и абонента цифровой сети, международного идентификатора мобильного оборудования и временного идентификатора мобильной станции.

Это же касается оборудования для перехвата и отслеживания в системах навигации GPS, передачи сообщений SMS, передачи данных GPRS, стандартов сотовой связи GSM, UMTS, CDMA и телефонной сети общего пользования, протоколов DHCP, SMTP и GTP.

Сюда относится также оборудование для распознавания и анализа образов, дистанционной криминалистической экспертизы, семантической обработки данных, взлома защитных технологий WEP и WPA для беспроводных устройств, перехвата данных голосовой интернет-связи.

Анлогичные ограничения вводятся на продукцию и технологии двойного назначения, если они полностью или частично предназначены для использования или могут быть использованы в военных целях.

Запрещено продавать, поставлять, передавать и экспортировать товары для производства табачной продукции, в частности фильтры, папиросную бумагу, ароматизаторы табака, оборудование для подготовки и изготовления табачных изделий.

Вводится запрет на импорт и транспортировку нефтепродуктов, которые были произведены в Беларуси или экспортированы из страны, прямое или косвенное предоставление технической помощи, посреднических и страховых услуг в этой сфере. Запрет касается минеральных масел и производных на их основе, нефтяного газа и других газообразных углеводородов, вазелина, микрокристаллического парафина, гача, озокерита, парафинового, буроугольного воска, торфяного и прочих минеральных восков, нефтяного кокса, битума и других остатков от переработки нефти, битумных мастик, асфальтобетонных и битумных смесей, гудрона.

Запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача хлористого калия, минеральных или химических удобрений, содержащих калий, азот, фосфор.

Следует отметить, что по решению Совета ЕС запреты, касающиеся товаров двойного назначения, нефтепродуктов, удобрений и табачной продукции, не распространяются на исполнение контрактов, подписанных до 25 июня 2021 года.

Запрещается прямо или косвенно предоставлять услуги в сфере инвестиций, приобретать, продавать или содействовать выпуску ценных бумаг и инструментов денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, выпущенных после 29 июня 2021 года Беларусью — ее правительством, государственными учреждениями, компаниями и ведомствами, а также белорусскими кредитными и иными организациями с долей государства более 50%, организациями или органами, действующими от имени или по указанию определенных юрлиц. В частности это касается «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

После 29 июня также запрещено напрямую или опосредованно заключать либо участвовать в каких-либо договорах по предоставлению новых займов или кредитов со сроком погашения более 90 дней с правительством Беларуси, государственными органами и компаниями, упомянутыми банками.

Запрещено осуществлять страхование и перестрахование белорусского правительства, отдельных госорганов и компаний, связанных с ними физических и юридических лиц.

Европейскому инвестиционному банку запрещено производить какие-либо отчисления или платежи в рамках существующих соглашений между банком и любым институтом, представляющим белорусские власти. Банку также надлежит приостановить действие всех существующих контрактов на оказание технической помощи, которые относятся к проектам, финансируемым в соответствии с вышеупомянутыми соглашениями.