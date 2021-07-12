В Беларуси в 21-й раз в этом году дорожает бензин

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 21-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку. Обоснование — «в соответствии с принятой концерном стратегией».

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С 13 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,91 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2,01 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,23 рубля, дизтоплива — 2,01 рубля.

До этого цены повышались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, 2, 8, 15, 24 и 29 июня, а также 6 июля.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 10,40%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 11,67%, АИ-92-К5-Евро — на 12,35%.

В середине апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина заявила, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. К тому времени с начала года цены выросли на 4,95—5,88% (10 раз по копейке). Таким образом, годовой план повышения цен фактически выполнен.