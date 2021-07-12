Все задержанные сотрудники «Нашай нівы» признаны политзаключенными

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Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными находящихся под стражей сотрудников «Нашай нівы» (сайт nn.by, журналы «Наша гісторыя», «Дуду», «Асцярожна: дзеці!»).

В список политзаключенных внесены главный редактор сайта Егор Мартинович, главный редактор журналов Андрей Дынько, руководитель отдела маркетинга и рекламы, главный редактор газеты «Наша Ніва» в 2006—2017 годах Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович. Общее количество политзаключенных достигло 549.

Сотрудники «НН» были задержаны 8 июля по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Обыски в редакции, бухгалтерии и у журналистов проходили по этой и 293-й статье (массовые беспорядки).

Утром 8 июля сайт nn.by был заблокирован по решению Министерство информации «на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

8 и 9 июля обыски прошли в редакциях и у отдельных журналистов не менее чем 12 СМИ.

 

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Тэги: политзаключенные Наша ніва Персона: Егор Мартинович Андрей Дынько Андрей Скурко Ольга Ракович

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