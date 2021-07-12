ЕС может приостановить выдачу виз в Беларуси

Евросоюз может приостановить выдачу виз в Беларуси, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон на заседании комитета Европарламента по иностранным делам 12 июля.

Она пояснила, что такая мера может быть принята в связи с ситуацией на литовско-белорусской границе.

«Что мы видим в Литве, так это увеличение в 22 раза числа нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. И ситуация ухудшается с каждой неделей», — сказала Йоханссон.

По ее словам, большинство прибывающих мигрантов являются гражданами Ирака, но есть также граждане Конго, Камеруна и других стран.

«Похоже, что сейчас белорусские власти способствуют нелегальной миграции в ответ на ограничительные меры ЕС, а также за ту поддержку, которую Литва оказывает белорусскому гражданскому обществу, — сказала еврокомиссар. — Расследование этой схемы все еще ведется, но очевидно, что мигранты прибывают коммерческими рейсами в Минск из Стамбула и Багдада — таких рейсов по нескольку в день, — а затем доставляются к литовской границе. Они пешком пытаются пересечь границу в тех местах, где нет видеонаблюдения, а затем просят убежища в Литве».

Йоханссон отметила, что, согласно имеющейся информации, для прибывающих мигрантов участие в такой схеме стоит 15 тыс. евро.

Еврокомиссар напомнила о заявлении Минска приостановить соглашение с ЕС о реадмиссии.

«Я должна сказать, что ситуация очень серьезная. И сейчас чрезвычайно важно для нас продемонстрировать солидарность с Литвой и предоставить ей необходимую поддержку», — сказала Йоханссон.

«Но я также ответственна за визовую политику, — продолжила она. — И я готова рассмотреть возможность принятия мер по приостановке визового режима с Беларусью в этой ситуации. Конечно, мы хотели бы по-прежнему поддерживать связь с простыми белорусами. Но все же я думаю, что этот вопрос можно рассмотреть. Мы должны быть готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Мигрантов нельзя использовать для политических предложений».

С начала года, по предварительным данным, на границе с Беларусью задержано 1.676 нелегальных мигрантов. Это в 20,7 раза больше, чем за весь 2020 год (81). Среди них больше всего граждан Ирака (805), Конго (195), Камеруна (121), Гвинеи (77), Ирана (68). Гражданство некоторых мигрантов до сих пор уточняют пограничники, так как многие из них не имеют документов.

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на национальном уровне из-за резкого роста потока нелегалов. Руководство страны неоднократно напрямую обвиняло белорусские власти в том, что они сознательно способствуют росту потоков нелегальной миграции.

9 июля Литва начала строить на границе заграждение из колючей проволоки. Параллельно возводится забор.

В этот же день председатели комитетов по иностранным делам парламентов 12 государств выступили с совместным заявлением в связи с увеличением потоков нелегальной миграции с территории Беларуси.

Они призвали запретить полеты в Беларусь рейсов, которыми могут перемещаться нелегальные мигранты, ввести санкции в отношении «тех, кто причастен к организованной государством нелегальной миграции через международные границы, и к контролирующему ее режиму Лукашенко».

Также они призвали ЕС и НАТО выступить с «совместными заявлениями в адрес правительств Ирака, Турции и других государств, которые режим Лукашенко использует для инструментализации мигрантов, чтобы покончить с этой практикой и защитить достоинство тех, чьи права нарушаются».

Заявление подписали главы парламентских комитетов по иностранным делам Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии.

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