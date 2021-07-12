В Бресте осудили еще восемь человек по делу о массовых беспорядках

Суд Ленинского района Бреста 12 июля вынес приговор восьми фигурантам четвертого дела о массовых беспорядках в городе 10 августа прошлого года.

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», Святослав Герасимук и Валерий Мельничук приговорены к четырем с половиной годам лишения свободы, Марек Сирадзе и Вячеслав Трофимук — к четырем (все — с отбыванием наказания в колонии усиленного режима).

Давиду Збаранскому и Андрею Тарасовцу суд назначил три года колонии общего режима.

Несовершеннолетние Максим Имховик и Иван Патейчук осуждены на три года воспитательной колонии.

Все восемь признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК (массовые беспорядки).

Дела четырех фигурантов этого дела выделены в отдельное производство: Александра Тимофеева, Евгения Пекача и Марка Антонова — в связи с болезнью, Олега Юрова — из-за неявки в суд (объявлен в розыск).

Полностью признали вину Герасимук и Сирадзе, частично — Збаранский, Имховик, Мельничук и Патейчук; не признали вину Тарасовец и Трофимук.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Приговор девяти фигурантам первого дела о массовых беспорядках в городе вынес 10 марта суд Московского района. Все признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК.

Трое приговорены к четырем с половиной годам лишения свободы, трое — к четырем годам, один — к трем с половиной годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Двое несовершеннолетних получили три года воспитательной колонии.

18 мая Брестский областной суд не удовлетворил апелляцию, поданную защитой на этот приговор.

21 мая суд Ленинского района Бреста вынес приговор 13 фигурантам второго дела. Все признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК. Один из них — также по ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) за то, что 9 августа ударил рукой по грузовому автомобилю МАЗ и разбил боковое зеркало.

Ему суд назначил пять лет лишения свободы.

Один приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы, шесть — к четырем годам каждый, два — к трем с половиной годам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Один фигурант приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Двух несовершеннолетних суд приговорил к трем годам воспитательной колонии. 6 июля Брестский областной суд не удовлетворил апелляцию на приговор.

С 28 мая в суде Ленинского района Бреста идет рассмотрение третьего уголовного дела о массовых беспорядках. По ч. 2 ст. 293 УК обвиняют 12 человек.

Согласно обвинению, фигуранты этих дел 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы». Их обвинили в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, использовав доски, палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. По версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежащее силовикам, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 29 человек, большинство из них — милиционеры, ущерб оценен в 27 тыс. рублей. Согласно обвинению, сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области первого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений, и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, более чем 25 милиционерам нанесены побои.