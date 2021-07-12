На БелАЭС вновь произошла нештатная ситуация

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В 12:57 12 июля автоматическая защита генератора отключила от сети первый энергоблок Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«В соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. <…> Причины отключения электрогенератора устанавливаются. После их устранения энергоблок будет включен в работу», — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что радиационная обстановка на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

Первый блок БелАЭС начал вырабатывать электричество в режиме опытно-промышленной эксплуатации 3 ноября 2020 года. 10 июня этого года блок ввели в промышленную — коммерческую — эксплуатацию. 18 июня была принята партия ядерного топлива для первой плановой перегрузки в реактор первого энергоблока.

Сооружение второго энергоблока завершено на 85%. 19 апреля на станцию доставили ядерное топливо для его стартовой загрузки, которую планируется осуществить этой осенью. Ввести этот блок в эксплуатацию в соответствии с указом № 447 должны в первой половине 2022 года. 

 

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Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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