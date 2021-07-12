Совет ЕС продлил антироссийские санкции на полгода

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Министры иностранных дел стран ЕС официально продлили на полгода секторальные экономические санкции против России.

«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Напомним, саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России 25 июня.

До этого Совет ЕС продлил на год санкции за аннексию Крыма.
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Тэги: аннексия Крыма Совет ЕС

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