Совет ЕС продлил антироссийские санкции на полгода
Министры иностранных дел стран ЕС официально продлили на полгода секторальные экономические санкции против России.
«Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года», — говорится в заявлении Совета ЕС.
Напомним, саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России 25 июня.
До этого Совет ЕС продлил на год санкции за аннексию Крыма.