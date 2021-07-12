Более 1200 фур скопилось на границе с ЕС

Днем 12 июня на границе Беларуси с Евросоюзом выезда ожидают более 1200 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска «Видзы» ожидает более 60 большегрузов, «Бенякони» — свыше 130, «Привалка» — более 160, «Котловка» — 200, «Каменный Лог» — более 240.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска «Григоровщина» скопилось более 90 грузовиков, «Урбаны» — более 180.

На польском направлении перед пунктом пропуска «Брузги» скопилось более 150 фур, «Берестовица» — более 20.