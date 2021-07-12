В Беларуси официально зарегистрировали 689 новых случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 689 новых случаев COVID-19, умерло девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 537 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

11 июля было зарегистрировано 1020 новых случаев, 10 июля — 1082, 9-го — 1250, 8-го — 1035, днем ранее — 998. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 428 595, выздоровело 421 842 человека. Умерло 3266 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 10 452 теста на коронавирус (днем ранее — 18 187). С начала эпидемии сделано 6 987 496 тестов.