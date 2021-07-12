На Кубе проходят антиправительственные протесты

Спонтанные уличные протесты начались в нескольких городах Кубы. В социальных сетях отмечают, что люди недовольны некомпетентностью, жадностью и репрессиями властей.

Основными претензиями стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости в стране. Также жителей обеспокоила повторная вспышка коронавируса, которая привела к тому, что все больницы переполнились, передает CNN .

Протестующие вышли на улицы в Гаване, Пальма-Сорьяне, Сантьяго-де-Куба, Сан-Антонио-де-лос-Баньос и других муниципалитетах.

Президент и глава Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Он призвал коммунистов страны выходить на улицы для противостояния провокациям против властей.

«Мы призываем всех защитников Революции и всех коммунистов выходить на улицы, в любом месте, где бы ни происходили провокации с настоящего момента и в последующие дни», — заявил он.