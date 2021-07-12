Италия выиграла чемпионат Европы по футболу впервые за 53 года

/ Спорт
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Сборная Италии победила на стадионе «Уэмбли» команду Англии в серии пенальти финала чемпионата Европы.

Фото: УЕФА

На второй минуте счет в матче открыл Люк Шоу. У итальянцев на 67-й минуте отличился Леонардо Бонуччи. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане забили два мяча, итальянцы — три. 

Сборная Италии выиграла турнир второй раз в истории. Впервые чемпионами Европы итальянцы стали в 1968 году, когда превзошли в финале югославов (2:0 в переигровке).

 

 

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Сюжет: ЕВРО-2020
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Тэги: футбол-Италия Евро-2020 Персона: Люк Шоу Леонардо Бонуччи

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