Италия выиграла чемпионат Европы по футболу впервые за 53 года

Сборная Италии победила на стадионе «Уэмбли» команду Англии в серии пенальти финала чемпионата Европы.

Фото: УЕФА

На второй минуте счет в матче открыл Люк Шоу. У итальянцев на 67-й минуте отличился Леонардо Бонуччи. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане забили два мяча, итальянцы — три.

Сборная Италии выиграла турнир второй раз в истории. Впервые чемпионами Европы итальянцы стали в 1968 году, когда превзошли в финале югославов (2:0 в переигровке).