Олег Гайдукевич заявил, что его дом забросали коктейлями Молотова

/ Общество
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Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что его дом подвергся нападению.

«Ночью в мой дом где живут мои дети кинули две бутылки с зажигательной смесью!!первая бутылка взорвалась! По счастливой случайности никто не пострадал!Убежден мы найдём виновных.Вот такую демократию нам готовят», — написал Гайдукевич на своей странице в «Фейсбуке» вечером 11 июля.

«Работает следственно оперативная группа.Установили уже три бутылки со смесью!!Слава богу никто не пострадал !Взорвалась одна бутылка из трёх», — дополнил он впоследствии (орфография обоих сообщений сохранена полностью. — БелаПАН).

Ранее Лукашенко заявил о предотвращении покушения на сотрудника телеканала СТВ Григория Азарёнка.

 

 

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Тэги: ЛДП коктейли Молотова Персона: Олег Гайдукевич

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