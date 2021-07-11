Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос на собственном ракетоплане

Американский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля отправился в космос.

На борту ракетоплана Unity помимо Брэнсона находятся еще три пассажира.

Двухфюзеляжный самолет VMS Eve поднимет ракетоплан Unity на высоту около 20 км. Затем ракетоплан отсоединится от носителя и запустит собственный двигатель.

Unity поднимется на высоту более 80 км. Там пассажиры порядка шести минут пробудут в невесомости и увидят Землю с высоты. Затем пилоты с помощью ручного управления посадят Unity в космопорте. Он будет приземляться как планер, тормозя подвижным хвостовым оперением, сообщает РБК .

Организована прямая трансляция полета.

Через девять дней в космос должен отправиться богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос. Его аэрокосмическая компания Blue Origin является конкурентом Virgin Galactic.

За день до полета Unity в Blue Origin заявили, что не считают его космическим, поскольку корабль не преодолеет линию Кармана — высоту 100 км, которая считается международной границей космоса. Кроме того, летательный аппарат Virgin Galactic назвали высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.