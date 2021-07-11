COVID-19. За сутки в Беларуси 1020 новых случаев и 10 смертей

/ Общество
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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1020 новых случаев COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Выписаны 1220 пациентов, скончались 10 человек. Выполнено 18 187 тестов.

Ежесуточное количество новых случаев коронавируса превышает тысячу уже четвертый день подряд.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 427 906 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 421 305 пациентов, умерли 3257 человек.

Всего в стране проведено 6 977 044 теста.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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