Пьяный водитель, сбивший двух женщин на проспекте Пушкина, пытался скрыться. Возбуждено дело

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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом на проспекте Пушкина в Минске.

Напомним, поздно вечером 10 июля 31-летний мужчина за рулем автомобиля «Рено Сценик» у дома № 30 по проспекту Пушкина сбил двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Одна из женщин погибла на месте, вторая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

Как сообщает Следственный комитет, после совершения ДТП мужчина попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГАИ.

Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,44 промилле.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения (до семи лет лишения свободы).

 

Фото sk.gov.by

 

 

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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Минск

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