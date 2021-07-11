Пьяный водитель, сбивший двух женщин на проспекте Пушкина, пытался скрыться. Возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП со смертельным исходом на проспекте Пушкина в Минске.

Напомним, поздно вечером 10 июля 31-летний мужчина за рулем автомобиля «Рено Сценик» у дома № 30 по проспекту Пушкина сбил двух женщин , которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

Одна из женщин погибла на месте, вторая с многочисленными травмами была доставлена в больницу.

Как сообщает Следственный комитет, после совершения ДТП мужчина попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ГАИ.

Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,44 промилле.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения (до семи лет лишения свободы).

Фото sk.gov.by