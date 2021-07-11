Еще 57 «белорусских» нелегалов задержали литовские пограничники

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 71

За сутки — с утра субботы до утра воскресенья — литовские пограничники задержали 57 мигрантов, нелегально перешедших границу с территории Беларуси.

Фото pasienis.lt

Уже пятый день подряд количество задержанных «белорусских» нелегалов не превышает ста человек.

Всего на границе с Беларусью с начала года задержали 1634 нелегальных мигранта.

С 9 июля на литовско-белорусской границе устанавливают дополнительный защитный барьер из спиральной колючей проволоки. Есть планы по возведению забора.

Патрулировать границу литовским пограничникам помогают их коллеги из европейской службы охраны границ Frontex, военные, а также эстонские полицейские.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва-граница нелегальная миграция

Другие материалы на эту тему:

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Евросоюз вложил миллионы евро в белорусскую границу, а она превращается в решето

Что за «студенты» бегут из Беларуси в Литву и почему их рассказы — неправда

Что за «студенты» бегут из Беларуси в Литву и почему их рассказы — неправда

Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

Иракцы, которых ловят литовские пограничники, рассказывают одинаковые легенды

Иракцы, которых ловят литовские пограничники, рассказывают одинаковые легенды