Пьяный водитель сбил двух женщин на проспекте Пушкина в Минске. Одна погибла

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На проспекте Пушкина в Минске водитель "Рено" сбил двух женщин, одна из них скончалась на месте.

По предварительной информации ГАИ, вчера примерно в 22:38 31-летний водитель легкового "Рено", двигаясь по проспекту Пушкина со стороны улицы Одоевского в направлении улицы Притыцкого, совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда одна женщина скончалась на месте, вторая с травмами доставлена больницу.

Водитель был нетрезв. При проведении освидетельствования выявлено 1,44 промилле алкоголя.
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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Минск

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