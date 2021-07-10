Родственникам Витольда Ашурка вернули вещи. Но среди них нет личного дневника

Родственникам умершего в шкловской колонии № 17 политзаключенного Витольда Ашурка вернули личные вещи. Но среди них нет дневника, который вел активист, сообщил БелаПАН брат погибшего Андрей Ашурок.

«Уголовного дела пока нет, еще не готовы экспертизы. Материалов проверки собралось на целый том. Но конкретики особенной пока нет, к сожалению, и когда она будет, неизвестно», — сказал Андрей Ашурок.

Родственники политзаключенного забирали вещи в тюрьме в Гродно и в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Отдали одежду, в том числе не ношеную, которую, по-видимому, выдали политзаключенному в шкловской колонии, часы, предметы гигиены.

Среди полученных вещей, по словам Ашурка, не было дневника, о котором брат неоднократно вспоминал в письмах и иногда цитировал оттуда фрагменты.

«Я написал жалобу на отсутствие дневника. Витольд писал, что его ведет. Это должна быть общая тетрадь или несколько тетрадей. Возможно, дневник остался в “карантине” шкловской колонии», — предположил брат политзаключенного.

Следственный комитет отдал родственникам сотни писем, которые Витольд Ашурок получал во время заключения и привез с собой в колонию по этапу.

«Нам отдали целый пакет писем. Некоторые письма были пересланы из Гродно в Шклов 21 апреля, с них не сняты почтовые ярлыки. Мы предполагаем, что письма в “карантине” Витольду не отдавали», — заявил БелаПАН друг Витольда Ашурка Сергей Пантус.

О смерти Витольда Ашурка сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело родственникам выдали 25 мая.

18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

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