За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1082 новых случая COVID-19, умерли 11 человек с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство здравоохранения.

9 июля было зарегистрировано 1250 новых случаев, 8 июля — 1035 новых случаев, 7-го — 998. Таким образом, суточный показатель заболеваемости COVID-19 превышает тысячу случаев третий день подряд. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 426 886, выздоровело 420 085 человек. Умерло 3247 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17 352 теста на коронавирус (днем ранее — 17 733). С начала эпидемии сделано 6 958 857 тестов.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,09 млн белорусов, из них более 705,2 тыс. — прошли полный курс вакцинации.