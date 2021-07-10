СК: личности троих из четырех погибших во вчерашнем ДТП невозможно установить из-за сильных ожогов
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По данным следствия, вечером 9 июля вблизи деревни Горошки Минского района произошло лобовое столкновение автомобиля «Мерседес» и мотоцикла.
Предварительно установлено, что мотоцикл двигался в направлении Молодечно, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем под управлением 34-летнего жителя райцентра, после чего произошло возгорание транспортных средств, сообщили в пресс-службе СК.
В результате ДТП