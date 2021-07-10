Стало известно об обысках у журналистки Молчановой из Бобруйска и Готовчица из Гомеля

Стало известно, что 10 июля прошли обыски у журналистки Марины Молчановой из Бобруйска и Анатолия Готовчица из Гомеля, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Молчанову после обыска допросили и отпустили под подписку о неразглашении, пишет БАЖ.

По информации «Народной воли» , у Готовчица изъяли компьютеры, телефоны, планшет, флешки, все фотоаппараты, диктофоны, в том числе старые кассеты, которые он собирался передать в музей независимой журналистики. Белорусская ассоциация журналистов планировала создать такой музей. В отчете об обыске указано 26 единиц конфискованного оборудования и носителей информации.

Обыски в редакциях негосударственных медиа и у журналистов шли два последних дня. Представители силовых структур посетили редакции и (или) отдельных журналистов не менее чем 12 СМИ.

8 и 9 июля в зоне интереса силовиков оказались «Наша ніва» (сайт nn.by, журнал «Наша гісторыя», Минск), Intex-Press (Барановичи), «Ганцавіцкі час», «Першы рэгіён» (Ганцевичи), «Информ-прогулка» (Лунинец), Media-Polesye (Пинск, Лунинец), Orsha.eu, «Брестская газета», «Виртуальный Брест», «Сильные новости» (Гомель), Onliner.by.

8 июля по всей стране было задержано не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов, включая четырех сотрудников «Нашай Нівы». Сайт «НН» заблокирован решением Министерства информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

9 июля информация о задержаниях журналистов не поступала, однако, как и накануне, изымались носители информации (компьютеры, телефоны).