У Тихановской рассчитывают на ее встречу с Байденом во время визита в США

Визит белорусского демократического лидера Светланы Тихановской в Соединенные Штаты Америки запланирован на вторую половину июля, сообщил во время онлайн-стрима 9 июля глава кабинета ее представителей экс-дипломат Валерий Ковалевский.

Фото: t.me/tsikhanouskaya

По его словам, ожидаются встречи в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе.

«Мы сейчас согласовываем последние детали, уточняем даты, — сказал Ковалевский. — Один из самых часто задаваемых вопросов: когда уже Светлана Тихановская посетит США? И, безусловно, ожидание такое, что она обязательно должна встретиться с президентом Джо Байденом. И мы, безусловно, тоже рассчитываем на это, работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась».

Представитель Тихановской считает, что продвижение демократии и борьба за права человека в Беларуси отвечает стратегическим интересам США, а это то, что «сейчас происходит в Беларуси в чистом виде».

Экс-кандидат в президенты, по его словам, намерена информировать американскую сторону о том, что происходит в Беларуси, «как белорусы сражаются за свое достоинство, свой выбор и права». «Мы хотим добиться того, чтобы США еще больше приоритизировали белорусскую проблематику в своей внешнеполитической деятельности, чтобы подключались по максимуму международные механизмы», — отметил Ковалевский.

Кроме того, по его словам, на встречах речь будет идти о поддержке белорусского гражданского общества, независимых СМИ и в целом пострадавших от репрессий граждан.

В кабинете Тихановской рассчитывают, что США «будут включать свои дипломатические ресурсы для воздействия на Россию в контексте ее влияния на суверенитет Беларуси». «Мы хотим показать, что Беларусь будущего — это страна, у которой прекрасные перспективы», — заявил Ковалевский.