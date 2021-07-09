TUT.by подал жалобу на следователя, который ведет уголовное дело должностных лиц портала

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подало жалобу на следователя, который ведет уголовное дело в отношении должностных лиц портала, сообщила редакция в своем телеграм-канале.

TUT.by приводит три пункта мотивировки своего решения:

— доступ к опечатанному помещению до сих пор не предоставлен, хотя в устной беседе следователь обещал предоставить его после 1 июля. У сотрудников, уволенных по соглашению сторон, нет возможности забрать личные вещи;

— ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» расторгло договор аренды с собственником офиса, но арендодатель до сих пор не может сдать эти помещения другому юридическому лицу. Причина все та же: доступа к офисным помещениям нет, хотя у следователя имеется копия о возврате офиса из арендного пользования;

— 22 июня компания подала ходатайство о снятии ареста со счетов компании, открытых в «Альфа-банке» и «Приорбанке». На 9 июля ответ еще не получен. Бывшие сотрудники портала не могут получить зарплату за май и выплаты по увольнению, а также оплатить страховые взносы — «это противоречит трудовому законодательству».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыски в редакции TUT.by, ее региональных офисах и дома у сотрудников портала. Было заявлено, что в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). Задержано 15 человек, в том числе генеральный директор Людмила Чекина, главный редактор Марина Золотова, редактор отдела «Деньги и власть» Ольга Лойко, журналистка Елена Толкачева.

Практически одновременно на основании обращения Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.by и его зеркалам.

«Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — заявил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию».

18 июня стало известно, что МВД обратилось в суд с заявлением о признании экстремистскими материалов портала TUT.by и его аккаунтов в соцсетях.

24 июня суд о признании экстремистскими материалов TUT.by был приостановлен на неопределенный срок в связи с тем, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» заявило ходатайство, считая, что решение комиссии, на основе которого МВД обратилось в суд, является незаконным.

7 июля Экономический суд Минска на закрытом заседании рассмотрел заявление и признал решение комиссии законным. Компания намерена подать апелляцию на это решение экономического суда. Когда решение суда вступит в законную силу, сможет возобновиться процесс в суде Центрального района Минска по признанию продукции портала экстремистскими материалами.