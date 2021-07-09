Гомельского музыканта Павла Ларчика отправили в колонию на три года «за насилие над милиционером»

Суд Центрального района Гомеля 9 июля приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима 24-летнего жителя областного центра музыканта Павла Ларчика. Его обвинили в насилии над сотрудником милиции.

20 сентября 2020 года во время акции протеста упал милиционер. Первоначально в этом винили друга Ларчика — Алексея Губича. Но Губича судили в закрытом режиме за насилие в отношении неизвестного сотрудника ОМОН. В марте 2021 года за упавшего милиционера задержали Ларчика, передает БелаПАН .

Процесс вела судья Олеся Осипова, гособвинителем выступила Юлия Кружнова.

На суде обвиняемый заявил, что не бил милиционера. Ларчик, по его словам, упал в толчее на асфальт, кто-то тащил его за ногу, он «брыкался» и нечаянно задел милиционера. Он правоохранителя не видел из-за толчеи, а глаза были закрыты длинными волосами.

Молодой человек принес извинения потерпевшему. Сторона обвинения посчитала доказанной вину Ларчика в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса. Прокурор запросила три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Музыкант просил не лишать его свободы, не разлучать с родными людьми и девушкой, на которой он собирался жениться.