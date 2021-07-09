К трем журналистам и руководителю рекламного отдела сайта «Сильные новости» тоже пришли силовики

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К трем журналистам и руководителю рекламного отдела гомельского сайта «Сильные новости» тоже пришли силовики, сообщил его основатель Петр Кузнецов.

Петр Кузнецов

«На данный момент известно, что пришли к Анне и Денису Якштас (Анна — главред "Сильных новостей", Денис — журналист), журналисту "Сильных новостей" Ирине Вольской, руководителю рекламного отдела Евгении Крещук. Днем был обыск у бабушки Анны Якштас — Аня там прописана», — написал Кузнецов в своем телеграм-канале.

По подсчетам Белорусской ассоциации журналистов, за последние два дня проведено не менее 29 обысков у журналистов и в редакциях СМИ. Семь представителей масс-медиа задержано. Всего не на свободе находятся 32 журналиста.
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Тэги: Сильные новости Персона: Анна Якштас Денис Якштас Ирина Вольская Евгения Крещук Петр Кузнецов Город: Гомель

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