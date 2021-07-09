Журналистку «Онлайнера» Настасью Занько после обыска увезли на допрос

Завершены обыски в квартирах журналистов Максима Хлебца и Настасьи Занько.

Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, у брестского журналиста Максима Хлебца после обыска забрали ноутбук и телефоны. Обыск проходил в рамках дела о терроризме. Хлебец проходит в качестве свидетеля. Он на свободе.

Также завершен обыск в квартире журналистки Onliner Настасьи Занько, сообщил телеграм-канал издания. По информации Onliner, в постановлении на обыск указано, что оперативные мероприятия проводятся в рамках ст. 293 УК (массовые беспорядки), ст. 342 УК (организация или участие в действиях, которые нарушают общественный порядок). Речь идет об акциях протеста, которые прошли в августе 2020 года.

«Настасью увезли на допрос, ее процессуальный статус пока не известен. У нее есть адвокат, который будет пытаться попасть на следственные действия. Мы обратились за официальным комментарием в СК и дополним информацию, когда получим ответ», — отметил Onliner.