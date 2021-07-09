Израиль ввел для своих граждан временный запрет на посещение Беларуси

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Министерство здравоохранения Израиля с 12 июля вносит Беларусь в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня.

Фото vesty.co.il

Как сообщают «Вести», запрет будет действовать до 25 июля, но может быть продлен в зависимости от ситуации с заболеваемостью в Беларуси.

В Беларуси суточный показатель заболеваемости COVID-19 превышает тысячу случаев второй день подряд: 8 июля — 1035 случаев, 9 июля — 1250.

Помимо Беларуси, гражданам Израиля запрещено посещать Россию, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Узбекистан.

А с 16 июля все вернувшиеся в Израиль из-за границы должны быть изолированы на 24 часа или до получения отрицательного результата анализа на коронавирус.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Израиль коронавирус COVID-19

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