Израиль ввел для своих граждан временный запрет на посещение Беларуси

Министерство здравоохранения Израиля с 12 июля вносит Беларусь в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня.

Фото vesty.co.il

Как сообщают «Вести» , запрет будет действовать до 25 июля, но может быть продлен в зависимости от ситуации с заболеваемостью в Беларуси.

В Беларуси суточный показатель заболеваемости COVID-19 превышает тысячу случаев второй день подряд: 8 июля — 1035 случаев, 9 июля — 1250.

Помимо Беларуси, гражданам Израиля запрещено посещать Россию, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Узбекистан.

А с 16 июля все вернувшиеся в Израиль из-за границы должны быть изолированы на 24 часа или до получения отрицательного результата анализа на коронавирус.