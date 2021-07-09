Израиль ввел для своих граждан временный запрет на посещение Беларуси
Министерство здравоохранения Израиля с 12 июля вносит Беларусь в список стран с максимальным риском заражения коронавирусом. Израильтянам запрещено посещать государства из этого перечня.
Как сообщают
В Беларуси суточный показатель заболеваемости COVID-19 превышает тысячу случаев второй день подряд:
Помимо Беларуси, гражданам Израиля запрещено посещать Россию, Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Узбекистан.
А с 16 июля все вернувшиеся в Израиль из-за границы должны быть изолированы на 24 часа или до получения отрицательного результата анализа на коронавирус.