Литовские пограничники задержали еще 37 нелегалов, пришедших из Беларуси

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За минувшие сутки литовские пограничники задержали 37 человек, нелегально перешедших государственную границу со стороны Беларуси.

Фото nedelia.lt

Как сообщает Служба охраны государственной границы Литвы, с начала года на белорусском участке границы задержано 1546 нелегальных мигрантов, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год.

Основная часть мигрантов — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов, отмечает Delfi.

В ближайшее время начнется оборудование литовско-белорусской границы дополнительными средствами защиты. В частности, с помощью армии будет установлено заграждение из спиральной колючей проволоки.

 

 

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Тэги: Беларусь-Литва-граница нелегальная миграция

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