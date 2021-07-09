Литовские пограничники задержали еще 37 нелегалов, пришедших из Беларуси
За минувшие сутки литовские пограничники задержали 37 человек, нелегально перешедших государственную границу со стороны Беларуси.
Как сообщает Служба охраны государственной границы Литвы, с начала года на белорусском участке границы задержано 1546 нелегальных мигрантов, что в 18 раз больше, чем за весь 2020 год.
Основная часть мигрантов — выходцы из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов, отмечает
В ближайшее время начнется оборудование литовско-белорусской границы дополнительными средствами защиты. В частности, с помощью армии будет установлено заграждение из спиральной колючей проволоки.