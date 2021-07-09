Обновлен список предметов, которые запрещено проносить на объекты органов внутренних дел

/ Общество
Просмотров: 26

В Беларуси утвержден обновленный перечень предметов, которые нельзя проносить на объекты органов внутренних дел. Постановление Министерства внутренних дел от 14 июня 2021 года № 158 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото yandex.by

Документом на объекты ОВД запрещено проносить холодное, огнестрельное, газовое и иное оружие, боеприпасы, муляжи и макеты, имитирующие внешний вид оружия, боеприпасов, пиротехнические изделия, радиоактивные, ядовитые и отравляющие вещества, наркотические средства, психотропные вещества, алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво.

В перечне также средства мобильной связи, устройства, используемые для передачи и приема данных по проводным и беспроводным каналам связи; звуко- и видеозаписывающие устройства, фотоаппаратура; магнитные (электронные) носители информации (накопители на жестких магнитных дисках, накопители на гибких магнитных дисках, USB-флеш-накопители, компакт-диски и тому подобное). 

Запрещена также электронная аппаратура скрытого ношения; персональные компьютеры, в том числе портативные, электронные планшеты, электронные записные книжки и так далее.

Не разрешен пронос любых крупногабаритных предметов: чемоданов, сумок, саквояжей, свертков и других, отмечает БелаПАН.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: органы внутренних дел МВД

Другие материалы на эту тему:

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Ковид, экономика, жесть ОМОНа. На чем поскользнулся Лукашенко в високосном году

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Хрюкайте у корыта. Белорусский режим хочет всем вправить мозги

Первый замглавы МВД о президенте, который «избран законно», и «генерале Некста»

Первый замглавы МВД о президенте, который «избран законно», и «генерале Некста»