Обыски в «Медиа-Полесье» проходили в рамках уголовного дела о терроризме

/ Общество
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Обыск в редакции независимого издания «Медиа-Полесье» 8 июля проходил в рамках уголовного дела по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма), сообщило издание в своем телеграм-канале.

Обыски прошли в офисе «Медиа-Полесья» в. Лунинце, дома у сотрудников издания и главного редактора Светланы Гарды, которая не находилась в этот момент по месту жительства.

«Проводили обыски в Лунинце и Пинке следственные группы КГБ в рамках уголовного дела «Акт терроризма», — говорится в сообщении. — Дома у журналистов изъяты средства связи, носители информации».

«Мы — не террористы! Мы — журналисты!» — заявили в «Медиа-Полесье».

Отметим, что офис «Медиа-Полесья» в Лунинце находится через дорогу от межрайонного управления КГБ.

 

 

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Тэги: Медиа-Полесье давление на СМИ Персона: Светлана Гарда Город: Лунинец

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