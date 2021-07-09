В Каннах начался знаменитый кинофестиваль

Во Франции начался 74-й Каннский кинофестиваль. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, теперь же фестиваль пройдет с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате.

Жюри возглавляет американский режиссер Спайк Ли. В основной конкурсной программе 24 фильма.

Открывает фестиваль мюзикл «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

Уже вручена первая награда. «Золотую пальмовую ветвь» получила американская актриса Джоди Фостер. Награду вручил испанский режиссер Педро Альмодовар.

Фестиваль продлится до 17 июля, отмечает «Коммерсант».

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