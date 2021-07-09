В Каннах начался знаменитый кинофестиваль

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Во Франции начался 74-й Каннский кинофестиваль. В 2020 году мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, теперь же фестиваль пройдет с некоторыми ограничениями, но в традиционном формате.

Жюри возглавляет американский режиссер Спайк Ли. В основной конкурсной программе 24 фильма.

Открывает фестиваль мюзикл «Аннет» французского режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях.

Уже вручена первая награда. «Золотую пальмовую ветвь» получила американская актриса Джоди Фостер. Награду вручил испанский режиссер Педро Альмодовар.

Фестиваль продлится до 17 июля, отмечает «Коммерсант».

 

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Тэги: Каннский кинофестиваль Персона: Джоди Фостер Леос Каракс Педро Альмодовар Адам Драйвер Марион Котийяр Спайк Ли Город: Канны

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