Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Египтом

Российские туристы вновь получили возможность летать на отдых в Египет прямыми чартерными рейсами.

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Это стало возможным после того, как президент России отменил указ 2015 года, который запрещал чартерное авиасообщение с курортами Египта после авиакатастрофы над Синаем.

Новый указ опубликован 8 июля.

В ноябре 2015 года в небе над Синайским полуостровом был взорван российский самолет, на котором туристы возвращались из Шарм эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами теракта стали 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, однако рейсы осуществляются только в Каир, напоминают «Известия». Российским туристам, чтобы попасть на курорты Красного моря, приходилось после прилета в Каир совершать многочасовой переезд наземным трансфером.

Решение о количестве чартерных рейсов в Египет примет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Точные сроки возобновления чартерных перелетов еще не определены.