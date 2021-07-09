Россия возобновляет чартерное авиасообщение с Египтом

/ Мир
Просмотров: 55

Российские туристы вновь получили возможность летать на отдых в Египет прямыми чартерными рейсами.

Фото pixabay.com

Это стало возможным после того, как президент России отменил указ 2015 года, который запрещал чартерное авиасообщение с курортами Египта после авиакатастрофы над Синаем.

Новый указ опубликован 8 июля.

В ноябре 2015 года в небе над Синайским полуостровом был взорван российский самолет, на котором туристы возвращались из Шарм эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами теракта стали 224 человека.

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновилось в 2018 году, однако рейсы осуществляются только в Каир, напоминают «Известия». Российским туристам, чтобы попасть на курорты Красного моря, приходилось после прилета в Каир совершать многочасовой переезд наземным трансфером.

Решение о количестве чартерных рейсов в Египет примет оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Точные сроки возобновления чартерных перелетов еще не определены.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: отдых в Египте Россия-Египет

Другие материалы на эту тему:

Египет повышает стоимость виз. Как отреагируют белорусские туристы

Египет повышает стоимость виз. Как отреагируют белорусские туристы

Российские туристы летают в Египет через Беларусь

Российские туристы летают в Египет через Беларусь

Возвращение белорусских туристов из Египта. «Люди плакали и молились»

Возвращение белорусских туристов из Египта. «Люди плакали и молились»

Белорусские туристы застряли в Хургаде из-за поломки самолета

Белорусские туристы застряли в Хургаде из-за поломки самолета