Олимпиада в Токио пройдет без зрителей на трибунах

Соревнования на летних Олимпийских играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. В японской столице объявлен режим чрезвычайной ситуации с 12 июля по 22 августа.

Как отметила министр по делам Игр Тамаё Марукава, на объектах в Токио зрителей не будет, что касается олимпийских объектов вне столицы, то окончательное решение по ним будет принято поле дополнительного обсуждения.

Запрет на посещение олимпийских соревнований введен после консультаций с Международным олимпийским комитетом.

Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль—август 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена на год. Новые сроки проведения — 23 июля — 8 августа 2021 года.

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