На МКАД эвакуатор въехал в «Шкоду», остановившуюся после ДТП

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Двойное ДТП случилось вечером 8 июля на Минской кольцевой автодороге на участке между проспектом Победителей и деревней Заценеь.

Примерно в 19:45 водитель «Шкоды» из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутным «Фордом». В этом ДТП обошлось без пострадавших.

А через полчаса водитель эвакуатора «Мерседес», двигавшийся в крайней правой полосе, отвлекся от управления и врезался в стоявшую «Шкоду».

В результате второго ДТП находившиеся в салоне водитель и пассажир «Шкоды» получили травмы и попали в больницу, сообщает ГАИ Минска.

 

 

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Тэги: ДТП эвакуатор Город: Минск

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