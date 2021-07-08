В КГБ заявили о широкомасштабной операции по «зачистке от радикально настроенных лиц»

В Беларуси проходит операция по зачистке от радикально настроенных граждан. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц», — сказал замначальника управления.

Он добавил, что силовиками проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия: обыски, задержания, в результате которых «каждого проверят на причастность к преступлениям».

«Дело сдвинулось. Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность», — заключил Бычек.