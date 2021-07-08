Кабмин Украины предлагает ввести санкции в отношении полусотни граждан Беларуси

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Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к физическим лицам Республики Беларусь. Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля.

Фото: fakty.com.ua

Меры предлагается ввести в отношении 52 граждан Беларуси. Речь идет о введении ограничительных мер к физическим лицам, причастным, по мнению Кабмина Украины, к фальсификациям результатов президентских выборов в Беларуси, а также к нарушениям Всеобщей декларации прав человека, запугиваниям, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержаний, в том числе граждан Украины. Санкции предполагают заморозку активов, а также запрет на въезд в Украину, передает БелаПАН.

Согласно распоряжению Кабмина, в течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение СНБО. Срок действия санкций будет ограничен 3 годами. В проекте документа указано, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета Евросоюза от 2 октября и 6 ноября 2020 года.

ЕС с августа прошлого года ввел четыре пакета санкций, под которые попали 166 физических и 15 юридических белорусских лиц.

24 июня Евросоюз также впервые в истории ввел секторальные экономические санкции в отношении Беларуси.
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Тэги: СНБО Украина-Беларусь Беларусь-Украина санкции против режима Лукашенко Кабмин Украины Город: Киев

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