Количество политзаключенных в Беларуси выросло до 546

Белорусские правозащитники 8 июля признали политическими заключенными еще 12 человек, их общее количество возросло до 546, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

В совместном заявлении правозащитных организаций отмечается возросшее количество судебных решений по политически мотивированным уголовным делам с нарушением процессуальных прав обвиняемых.

«Назначенные уголовные наказания по этим делам выходят за рамки тех, которые обычно применяются при отсутствии политического мотива, и являются строгими, не соответствующими по характеру содеянному, — считают правозащитники. — Уголовная ответственность за разжигание иной социальной розни или вражды (ст. 130 УК) селективно и дискриминационно применяется только для защиты институтов власти, причем выделение представителей власти, сотрудников органов внутренних дел, военных в качестве социальных групп, подпадающих под защиту в этом контексте, нам кажется необоснованным».

В частности, политзаключенными признаны: Владислав Бурин (7 июня осужден на три года лишения свободы в исправительной колонии по ст. 130 УК, а с учетом иных статей получил четыре года), Денис Сырец (11 июня осужден по ст. 130, 368 (оскорбление президента) и ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) на четыре года лишения свободы в колонии), Александр Жмуро (ст. 130 и 368 УК, три с половиной года лишения свободы в колонии), Лариса Тонкошкур (приступила к отбыванию наказания — трех месяцев ареста по ст. 179 УК (незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего)), Максим Скалкин (2 апреля приговорен судом Слуцкого района к году лишения свободы в исправительной колонии со штрафом по ст. 179 и 13 УК (приготовление к преступлению)), Юрий Самусевич (тогда же и тем же судом — к полутора годам лишения свободы в колонии со штрафом по ст. 179 и 14 УК (покушение на преступление)).

Также в списке Алексей Головкин (осужден 7 июня по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении работника милиции или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности) и ст. 365 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) на три года лишения свободы в исправительной колонии), Олег Зубрицкий (осужден по ст. 364 УК 10 марта на три года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа). В обоих случаях речь идет не о применении насилия, а о сообщениях, которые представители ведомств трактовали как угрозы.

Кроме того, политзаключенными признаны Алексей Мельников (осужден 8 февраля на семь лет лишения свободы в исправительной колонии по ст. 13, 293 (массовые беспорядки), 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ст. 295-3 УК (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ)), Андрей Корешников (осужден 13 ноября прошлого года на два года заключения по ст. 339 (хулиганство) и ст. 346 УК (надругательство над историко-культурными ценностями), Игорь Пыжьянов (приговорен 17 июня по ст. 366 УК к трем годам лишения свободы), Иван Вербицкий (15 марта признан виновным по ст. 16 (соучастие в преступлении), 289 (акт терроризма — за «публичные призывы», квалифицированные как подготовка к нему) и ст. 377 УК (хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков) и приговорен к восьми годам и одному месяцу заключения).

Правозащитники призывают пересмотреть все перечисленные судебные решения и освободить фигурантов дел.

Документ подписали правозащитный центр «Весна»; Центр правовой трансформации Lawtrend; Белорусский документационный центр; «Инициатива FORB»; РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет»; Консультационный центр «Хьюман Константа»; Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова; Белорусский ПЕН-центр.