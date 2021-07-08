Дмитрия Лаевского исключили из Минской городской коллегии адвокатов

Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов 8 июля приняла решение об исключении из ее состава Дмитрия Лаевского. Об этом защитник сообщил в своем телеграм-канале.

«За просьбу об оправдании людей», — добавил Лаевский, защищающий политзаключенных Виктора Бабарико и Максима Знака.

2 июля совет МГКА возбудил в отношении юриста дисциплинарное производство. «В судебных прениях в защиту Виктора Бабарико я обосновал отсутствие признаков преступления ("получение взятки") в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания. Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально. Оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают. Ставить вопрос об оправдании тех, чье согласие с обвинением используется для преследования моего подзащитного, ни закон, ни правила профэтики не запрещают», — написал тогда Лаевский в соцсетях.

8 апреля коллегия объявила Лаевскому выговор за пост в «Фейсбуке», в котором защитник выразил несогласие с проектом изменений в законодательство об адвокатуре. 24 мая дисциплинарная комиссия Белорусской республиканской коллегии адвокатов не удовлетворила жалобу Лаевского на решение городской коллегии.

Мать адвоката Елена Лаевская, которая 22 года проработала в Белгосуниверситете, вынуждена была покинуть вуз из-за непродления контракта. 27 мая суд Московского района Минска не удовлетворил иск Лаевской к БГУ.