Главреда «Нашай гісторыі» Андрея Дынько задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу

Главный редактор журналов «Наша гісторыя», «Дуду» і «Асцярожна: дзеці!» Андрей Дынько задержан на 72 часа и будет доставлен в изолятор на Окрестина, сообщает телеграм-канал «Нашай Нівы».

Дынько проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного дела (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них). «С 2018 года он не являлся редактором "Нашай Нівы"», — подчеркивает телеграм-канал.

Ранее стало известно о задержании на 72 часа главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича, который проходит подозреваемым по аналогичной статье УК.

Кроме того, на 72 часа задержан редактор «Нашай Нівы» Андрей Скурко.

Как сообщалось, утром 8 июля сайт «Нашай Нівы» перестал открываться. Министерство информации сообщило, что приняло решение о его блокировке. В редакции издания, офисе бухгалтерии и дома у сотрудников прошли обыски.