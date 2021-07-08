Главреда «Нашай гісторыі» Андрея Дынько задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу
Главный редактор журналов «Наша гісторыя», «Дуду» і «Асцярожна: дзеці!» Андрей Дынько задержан на 72 часа и будет доставлен в изолятор на Окрестина, сообщает телеграм-канал «Нашай Нівы».
Дынько проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342 Уголовного дела (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них). «С 2018 года он не являлся редактором "Нашай Нівы"», — подчеркивает телеграм-канал.
Ранее стало известно о
Кроме того, на 72 часа задержан редактор «Нашай Нівы» Андрей Скурко.
Как сообщалось, утром 8 июля сайт «Нашай Нівы» перестал открываться. Министерство информации сообщило, что приняло решение о его блокировке. В редакции издания, офисе бухгалтерии и дома у сотрудников прошли обыски.