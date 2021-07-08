Брестского журналиста Олега Супрунюка оштрафовали на 580 рублей

Суд Московского района Бреста оштрафовал местного журналиста Олега Супрунюка на 20 базовых величин (580 рублей), сообщила 8 июля пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

По ее словам, журналист был задержан за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.

Речь идет о новости, иллюстрация к которой (фотография) была признана экстремистской. Как написала Чемоданова, в июне суд Московского района Бреста признал экстремистским материалом фотоизображение левосторонней свастики на орнаменте в публикации издания «Виртуальный Брест», и такая же резолюция вынесена судом Ганцевичского района по аналогичной публикации на сайте «Першы рэгiён».

Орнамент с левосторонней свастикой изображен на одежде задержанного жителя Барановичей Владимира Гундаря, о котором и говорилось в заметке «Виртуального Бреста».