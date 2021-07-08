Брестскому «Динамо» отказали в проведении домашнего матча ЛК в Батуми

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Номинально домашний поединок брестского «Динамо» в рамках Лиги конференций с чешской «Викторией» состоится не в Батуми, как анонсировалось.

«Стало известно, что домашний поединок с "Викторией" состоится не в Батуми по причине неожиданного отказа грузинской стороны. Сейчас прорабатываются другие варианты, в частности столица Армении — Ереван», — сообщает фан-аккаунт брестчан «MyDinamo».

Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет 22 июля на «Дусан Арене» в Пльзени. Ответная игра запланирована на 29 июля.

 

 

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Тэги: ФК Динамо-Брест Лига конференций Город: Батуми

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