Главреда «Нашай нівы» доставят на Окрестина

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Главный редактор сайта NN.by Егор Мартинович задержан на 72 часа и будет доставлен в ИВС на Окрестина.

Егор Мартинович и Адарья Гуштын. Источник: БАЖ

По информации телеграм-канала «Нашай нівы», журналист проходит подозреваемым по ч.1. статьи 342 УК (организация или подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо участие в них).

Как ранее сообщала в «Фейсбуке» его супруга журналистка Адарья Гуштын, в СК к Мартиновичу приезжала скорая помощь.

«Не знаю, что с ним сделал ГУБОПиК, потому что еще утром это был здоровый человек. Но и на обыске в редакции, и на обыске дома он выглядел совсем плохо, вел себя нехарактерно», — написала журналистка.

 

 

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Тэги: задержания журналистов Наша ніва Персона: Егор Мартинович Адарья Гуштын

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