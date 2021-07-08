Обыски в редакции и у сотрудников «Нашай нівы» проводились в рамках дела о массовых беспорядках

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Обыски в редакции издания «Наша ніва» и дома у ее сотрудников проводились в рамках дела по двум статьям Уголовного кодекса.

Главный редактор сайта NN.by Егор Мартинович

«Как стало известно, обыск и допросы сотрудников "Нашай нівы" проводятся по ст. 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них), ст. 293 УК (массовые беспорядки), — сообщает телеграм-канал "Нашай нівы". — Обыски прошли в редакции издания, офисе бухгалтерии, а также дома у редакторов Егора Мартиновича, Андрея Скурко и Андрея Дынько, у бухгалтера Ольги Ракович».

Обыски проводили сотрудники разных управлений органов внутренних дел, допросы проходят в Следственном комитете.

Утром 8 июля сайт «Нашай нівы» перестал открываться. В бухгалтерии сотрудники центрального аппарата МВД провели обыск, изъяты документы.

Некоторое время не выходили на связь журналистка «Нашай нівы» Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц. Позже их отпустили под подписку о неразглашении.

Редакция сообщила также об отсутствии связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, о его местонахождении пока нет информации.

Обыск прошел в квартире у редактора издания Андрея Скурко. После обыска его увезли на допрос.

К главреду Егору Мартиновичу в СК приехала скорая помощь, сообщила в «Фейсбуке» его жена Адарья Гуштын.

Министерство информации сообщило, что приняло решение о блокировке сайта NN.by «на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».

 

 

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Тэги: Наша ніва задержания журналистов Персона: Егор Мартинович Андрей Скурко Андрей Дынько Ольга Ракович

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