Украина отказалась закупать вырабатываемую на БелАЭС электроэнергию

Украина отказалась от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмигалем 8 июля в Вильнюсе в рамках 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине.

«Я считаю, что надо поблагодарить господина премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской атомной электростанции, — цитирует Шимоните украинское информагентство УНИАН . — Поэтому мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию "зеленого" курса, который был запущен в Европейском союзе, и эти действия в дальнейшем смогут внести свой вклад в долгосрочные и постоянные решения, чтобы предотвращать доступ таких опасных поставщиков [электроэнергии, как БелаАЭС], а наоборот, переходить на европейский рынок».

Следует отметить, что в объединенной энергосистеме Беларуси не сепарируют электроэнергию, производимую различными энергоисточниками. Это значит, что потенциальный импортер наверняка не знает, на какой белорусской станции и какого типа было сгенерировано приобретаемое им электричество.

26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. В тот же день Министерство энергетики Беларуси заявило, что поставки белорусской электроэнергии на украинский рынок «были незначительными», поэтому «принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны».