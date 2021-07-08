Украина отказалась закупать вырабатываемую на БелАЭС электроэнергию
Украина отказалась от покупки электроэнергии, вырабатываемой Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмигалем 8 июля в Вильнюсе в рамках 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине.
«Я считаю, что надо поблагодарить господина премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской атомной электростанции, — цитирует Шимоните украинское информагентство
Следует отметить, что в объединенной энергосистеме Беларуси не сепарируют электроэнергию, производимую различными энергоисточниками. Это значит, что потенциальный импортер наверняка не знает, на какой белорусской станции и какого типа было сгенерировано приобретаемое им электричество.
26 мая Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «О доступе к пропускной способности межгосударственных сечений», которым запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября. В тот же день Министерство энергетики Беларуси заявило, что поставки белорусской электроэнергии на украинский рынок «были незначительными», поэтому «принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны».