Министры энергетики Беларуси и России обсудили вопросы формирования общего рынка электроэнергии

Министр энергетики России Николай Шульгинов и его белорусский коллега Виктор Каранкевич на встрече 8 июля в Москве обсудили взаимодействие двух стран в рамках формирования общих рынков Союзного государства «с упором на электроэнергетическую сферу», сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Фото: minenergo.gov.ru

Шульгинов напомнил, что программа по формированию объединенного рынка электроэнергии уже «подписана и утверждена правительствами обеих стран».

«В соответствии с программой объединенный рынок электрической энергии Союзного государства заработает с 1 января 2024 года посредством торговли между уполномоченными организациями, а с 1 января 2027 года предусмотрен переход к более глубокой интеграции в электроэнергетической сфере», — заявил министр энергетики РФ.