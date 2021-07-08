В Глубоком и Докшицах прошли обыски у противников Лукашенко

Обыски у активистов прошли в Глубоком и Докшицах, сообщил на своей странице в «Фейсбуке» местный краевед Кастусь Шиталь.

По его словам, в Глубоком с самого утра 8 июля обыскали квартиры активистов Александра Шарабайки и Ольги Лопатко. В Докшицах обыски прошли у учителя Артема Стодольника, а также юриста и бывшего следователя Юрия Матеюна.

«В Докшицах якобы ищут тех, кто расписал автобусную остановку в одной из деревень. В Глубоком, по неподтвержденной информации, "искали взрывчатку". Также в Докшицах прошел обыск у Вероники Судникович. Она не привлекалась к ответственности по ст. 23.34, но поддерживала протестное движение», — написал Шиталь.