Обыск дома у главреда «Нашай нівы» Егора Мартиновича закончился, его увезли
Обыск дома у главного редактора «Нашай нівы» Егора Мартиновича закончился. Его вывели из дома двое силовиков.
На видеозаписи, которую разместил телеграм-канал «Еврорадио», видно, что у Мартиновича руки скованы за спиной.
Ранее жена Мартиновича журналистка Адарья Гуштын сообщила в «Фейсбуке», что в их квартире идет обыск. «Родственников из квартиры выгнали. По какому делу проводятся оперативные действия, по-прежнему неизвестно», — написала она.
Сайт «Нашай нівы»
Журналистка Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц, которые находились в офисе в момент прихода туда силовиков, отпущены под подписку о неразглашении.
Также обыск
«Нет связи с шеф-редактором издания Андреем Дынько, вероятно, он также задержан», — отмечалось в сообщении «Нашай нівы».